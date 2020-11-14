31 عالما من جامعة الإسكندرية في قائمة ترتيب "ستانفورد الأمريكية"

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية مؤخرًا قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم، الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات ‎ Scopus في 22 تخصصًا علميًا، و176 فرعًا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

واحتوت هذه القائمة على 396 عالمًا مصريًا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، كما جاء في الرابط التالي:

وتوجه الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، بالتهنئة إلى علماء جامعة الإسكندرية، الذين تضمنتهم القائمة، وعددهم 31 عالمًا، مشيدًا بجهودهم في البحث العلمي، ورفع اسم ومكانة جامعة الإسكندرية في المحافل الدولية، متمنيًا لهم استمرار النجاح والتقدم والتفوق في مجالات تخصصهم.

ولفت "جابر" إلى أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر "هيرش H index، أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، وهيرش المعدل للتأليف المشترك hm index"، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.