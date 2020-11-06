جامعة الإسكندرية: عقوبات مشددة على غير الملتزمين بإجراءات كورونا

أكد الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماعه مع وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الخميس، 5 نوفمبر 2020، على ضرورة تفعيل دور لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات ومعاهد الجامعة وتشكيل فريق عمل مساعد للجنة للمرور والمتابعة اليومية بصورة مستمرة للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات.

ولفت "جابر" خلال الاجتماع، إلى ضرورة موافاة الجامعة بصفة دورية بنتائج اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وعمل تقرير أسبوعى يبين الحصر الدقيق لأعداد الإصابات والحالات المشتبه إصاباتها والمخالطين من الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وما وصلت اليه تطورات تلك الحالات، وذلك عن طريق التواصل الدائم والتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة.

وأكد على ضرورة اتخاذ كل السبل العقابية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على الحالات المخالفة لاشتراطات الدخول والتواجد بالكليات والمعاهد، وضرورة تعريف الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بتطبيق تلك العقوبات فعلياً ليساعد ذلك على الالتزام من الجميع.