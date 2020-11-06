عاجل.. تعطيل الدراسة بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية غدا

أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً، السبت بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وفقاً لتقارير الأرصاد الجوية.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة غدا السبت، وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي توقع تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أية حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشاكل في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوها إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.