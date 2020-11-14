أخصائي صدر بباريس يكشف خطأ كبيرا يقع فيه مصابو كورونا: تجمعات صغيرة

كشف الدكتورعبدالمنعم حميد، أخصائي أمراض الرئتين والعناية المركزة وزراعة الرئتين بباريس، عن خطأ كبير يقع فيه معظم مصابي فيروس كورونا تم اكتشافه مؤخرًا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن معظم مصابي فيروس كورونا قبل اكتشاف إصاباتهم كانوا في تجمعات، هذه التجمعات هي عائلية وليست كبيرة، لافتًا إلى أن التجمعات العائلية التي يتراوح عددها من 7 لـ10 أشخاص خطيرة عن التجمعات الكبيرة.

وأضاف أخصائي الصدر أن التجمعات العائلية لا يخشى الأفراد فيها بعضهم البعض ويعتمدون على أنهم ليسوا مصدرًا لنقل العدوى، على عكس الحضور في التجمعات الكبيرة، "الكل تجده حائرًا ومتخوفًا من الآخر ويرتدى الكمامة كمصدر حماية له من الآخرين".

الصحة: خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى أمس.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.