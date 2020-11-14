هيئة الكتاب تنعي الكاتب سعيد الكفراوي

نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الكاتب الكبير سعيد الكفراوي الذى رحل عن دنيانا صباح اليوم، عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض.

ولد "الكفراوي" في المحلة الكبرى، عام 1939، وبدأ اهتمامه بالأدب مبكرًا، فكوّن في بداية الستينيات ناديًا أدبيًا اسماه "شلة المحلة"، في قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد ومحمد صالح وفريد أبو سعدة.

ويعد الكفراوي، أحد أشهر كتاب القصة القصيرة في مصر والعالم العربي، حيث بدأ كتابة القصة القصيرة من الستينيات، لكن أولى مجموعاته القصصية لم تُنشر إلا في الثمانينيات.

صدر له نحو 12 مجموعة قصصية، ومنها "مدينة الموت الجميل"، و"ستر العورة"، و"البغدادية"، و"كشك الموسيقى"، "أيام الأنتيكا"، و"يا قلب مين يشتريك"، و"بيت العابرين"، و"دوائر من حنين"، و"شفق ورجل عجوز وصبي"، وغيرها.

وترجمت أعمال الكفراوي إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والسويدية والدنماركية. ورأس الكفراوي تحرير سلسلة "آفاق عربية" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقد طبعت هيئة الكتاب مختارات من مؤلفات سعيد الكفراوي، ومن أعماله مدينة الموت الجميل، ستر العورة، سدرة المنتهى، مجرى العيون، دوائر من حنين، كُشك الموسيقى، يا قلب مين يشتريك، زبيدة والوحش.

ترجمت أعماله إلى عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والسويدية والدنماركية وغيرها، كما تمت دعوة الكاتب لمعظم ملتقيات ومؤتمرات الثقافة والإبداع فى مصر والعالم العربي، وفرنسا، والدانمارك، وغيرها.

وحصل الراحل على عدد من الجوائز منها جائزة السلطان قابوس بن سعيد للقصة القصيرة عن مجموعته القصصية "البغدادية"، وكذلك جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2016، وكان عضوًا فى لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة على مدى دورتين.

وأعلن حوريس الكفراوي، وفاة والده سعيد الكفراوي، صباح اليوم السبت، بعد صراع مع السرطان، مؤكدا أن والده لم يتعرض للإصابة بكورونا.