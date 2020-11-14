نقابة التشكيليين تنعي الكاتب سعيد الكفراوي

نعت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، القاص والكاتب الراحل سعيد الكفراوي، الذى رحل صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 81 عامًا بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقالت النقابة في بيان صحفي: "تنعى النقابة الأستاذ الكبير سعيد الكفراوي، وتتقدم بخالص العزاء للفنان عمرو الكفراوي في وفاة والده، والفنانة مروة الشاذلي في وفاه والد زوجها، إنا لله وإنا اليه راجعون".

وسعيد الكفراوي أحد شيوخ القصة القصيرة فى مصر والعالم العربي، وهو مولود بمحافظة الغربية سنة 1939، بدأ اهتمامه بالأدب مبكرًا وبدأ الكتابة في الستينيات، ولكن أولى مجموعاته القصصية لم تُنشر إلا في الثمانينيات.

تعرّض للاعتقال قبيل أيام من وفاة الرئيس جمال عبدالناصر في عام 1970، بسبب قصة كتبها، وبعد خروجه من المعتقل حكى ما حدث له لنجيب محفوظ، الذي استوحى منه شخصية إسماعيل الشيخ في روايته الشهيرة "الكرنك".

صدر له نحو 12 مجموعة قصصية، ومنها "مدينة الموت الجميل"، و"ستر العورة"، و"البغدادية"، و"كشك الموسيقى"، "أيام الأنتيكا"، و"يا قلب مين يشتريك"، و"بيت العابرين"، و"دوائر من حنين"، و"شفق ورجل عجوز وصبي"، وغيرها.

وتُرجمت أعماله إلى عدة لغات منها الإنجليزية والتركية والفرنسية والألمانية، والدانماركية، كما تمت دعوة الكاتب لمعظم ملتقيات ومؤتمرات الثقافة والإبداع فى مصر والعالم العربي، وفرنسا، والدانمارك، وغيرها.

كما ترأس الكفراوي تحرير سلسلة "آفاق عربية" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونال عددًا من الجوائز منها جائزة السلطان قابوس بن سعيد للقصة القصيرة عن مجموعته القصصية "البغدادية"، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب 2016، وكان عضوًا فى لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة على مدى دورتين.

وأعلن حوريس الكفراوي، وفاة والده سعيد الكفراوي، صباح اليوم السبت، بعد صراع مع السرطان، وأضاف في تصريح سابق لـ "الوطن"، أن والده لم يتعرض للإصابة بكورونا.