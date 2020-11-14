"كتاب مصر " عن رحيل سعيد الكفراوي: فقدنا مخلص القصة القصيرة

نعى الدكتورعلاء عبدالهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، القاص والمبدع الكبير سعيد الكفراوي.

وقال عبدالهادي: "لقد فقد الوسط الثقافي اليوم الكاتب المبدع سعيد الكفراوي بعد صراع مع المرض، وهو دون شك مخلص القصة القصيرة، وأحد من شكل جيله جيل الستينيات الثقافة العربية".

واهتم الراحل في معظم أعماله بالقرية المصرية، وبتيمة الموت الذي كان زائرًا في معظم قصصه، وكان يقول إن الموت المصري جدا الذي نقش على معابد قدماء المصريين، هو ما يعنيه.

الراحل حصل على جائزة الدولة التقديرية 2015

ولد الكفراوي 1939 بقرية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى، وبدأ حياته الأدبية في قصر ثقافة المحلة عام 1964 ضمن جماعة الأدب التي كانت تضم: نصر أبوزيد وجابر عصفور ومحمد المنسي قنديل ومحمد فريد أبو سعدة وجار النبي الحلو ومحمد صالح، وقد شكَّلوا جميعًا تيارًا مهمًّا في الفكر والنقد والإبداع في الأدب العربي الحديث.

ولم يكتب الكفراوي سوى القصة القصيرة، وقد دافع عن ذلك الفن بشرف وتجرد، وكانت كتابة هذا الشكل موازية لحياته تقريبًا وقد اعتبرها نبوءة تعبِّر عن الجماعات المغمورة وأهل الهامش، وفى الوقت الذي رحل كل أبناء جيله إلى زمن الرواية ظل هو مخلصًا للقصة القصيرة، مدافعًا عن كينونته حتى أن النقد اعتبره أحد شهيدين يبدعان هذا الشكل الفريد، مع زكريا تامر.

ومن أعمال الراحل: "مدينة الموت الجميل"، "ستر العورة"، "سدرة المنتهى"، "مجرى العيون"، "بيت للعابرين"، "كشك الموسيقى"، "دوائر من حنين"، "أيام الأنتيكا"، "حكايات عن ناس طيبين"، "يا قلب من يشتريك".

وإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية فقد حصل على جائزة السلطان قابوس في القصة القصيرة، ودعي إلى الكثير من الملتقيات ومؤتمرات الثقافة والإبداع في مصر والعالم العربي؛ المغرب – الكويت – السعودية – الإمارات – العراق – فرنسا – الدنمارك .وقد أنتجت السينما العراقية فيلمًا عن إحدى قصصه بعنوان "مطاوع وبهية".