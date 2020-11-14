إصابة رجل الأعمال إيلون ماسك بكورونا: أجريت 4 مسحات منها اثنتان إيجابيتان

كشف رجل الأعمال العالمي إيلون ماسك إيجابية المسحة التي أجراها بخصوص الإصابة بفيروس كورونا، ويعتبر "ماسك" أحد أهم رجال الأعمال المهتمين بمجال التكنولوجيا، وصاحب شركة "تيسلا موتورز" الرائدة في مجال الإنترنت.

رجل الأعمال: أصبت بالحيرة بعد نتائج المسحات.. استخدمت نفس الأجهزة وعاينني نفس الأطباء

كان "إيلون"، كشف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إجرائه 4 مسحات طبية للكشف عن الإصابة بالفيروس القاتل، وجاءت نتائج اثنتين منها سلبية، والمسحات الباقية إيجابية، مما جعله في حيرة شديدة، إذ أنَّه استخدم نفس الأجهزة ونفس الأطباء، بحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية.

وقرر "إيلون"، إجراء اختبارين للكشف عن إصابته بـ"كورونا"، بعد تعرضه إلى أعراض نزلات البرد، إضافة إلى تحليل "بي سي آر"، حيث يستغرق تسليمها يوماً واحداً فقط، ووصف أعراضه بأنها "زكام خفيف وسعال وحمى طفيفة"، مضيفاً أنَّ أعراضه قد تلاشت بعد أن تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مبينًا أنَّه في الوقت الحالي لا توجد أعراض جديدة.

وتعني نتائج الاختبار الإيجابية أنَّ "إيلون" قد يضطر إلى الانسحاب من مؤتمر في محطة الفضاء الدولية "ناسا"، حيث كان من المقرر أن يحضر إطلاق مهمة، في بداية الوباء منذ مارس الماضي.

ومنذ فترة تصدّر "إيلون" الصحف اليومية بعد تغريدته التي توقع فيها انخفاض معدل الإصابات في شهر أبريل الماضي، متوقعاً أنَّ الولايات سوف تسجل صفر إصابة في هذا الوقت، ولكن توقعه أصبح خاطئاً بعد تفشي الوباء في صورة أكبر، وظهوره في أكثر من موجة حتى الآن.