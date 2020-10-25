باحث: قنوات الإخوان تحاول تشويه أي عُرس ديمقراطي في مصر بالشائعات

قال الدكتور مصطفى أمين، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم قنوات الجزيرة وقنوات الفتن في تركيا للخروج بشائعات مكررة عند أي عُرس ديمقراطي انتخابي يتم إجراؤه في مصر، وتكون محصورة في شائعات وجود رشاوي انتخابية وعدم تواجد مواطنين.

وأضاف "أمين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن قناة الجزيرة القطرية مفضوحة، ولم تستطع أن تنقل الصورة الحقيقية التي تعكس وجود طوابير انتخابية في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، فقامت بفبركة فيديوهات وذكرت أنه لمصريين يتلقون رشاوى انتخابية.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن قناة الجزيرة تفقد مصداقيتها أمام الرأي العام العالمي ومتابعي أوضاع الصحافة والإعلام، موضحًا أنها تتخذ الكره تجاه مصر، والقيادة السياسية جزءا من الاستراتيجية الخاصة للقناة التي تقاوم المشروع السياسي الناجح في مصر بعد ثورة 30 يونيو وعزل جماعة الإخوان من الحكم، متابعًا: "هذه القنوات وتنظيمات الحمدين ومن خلفها تحاول إثبات أمر غير موجود، وقول شيء لا يمس للواقع بصلة واجتزاء الحقيقة".