عاجل.. البحوث الفلكية عن الزلزال: 5.2 ريختر.. وكل يوم فيه 7 هزات أرضية في مصر

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق في مصر اليوم.

وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc" إن الزلزال وقع في الساعة 4.30 عصرًا وشعر به سكان محافظات البحر الاحمر ومدن الصعيد لافتصا إلى أن الزلزال كانت قوته متوسطة وسجل 5.2 ريختر.

وأشار القاضي إلى أن سكان سفاجا والغردقة وسوهاج وبعض المواطنين في القاهرة شعروا بالهزة الأرضية الخفيفة مشددًا على أنه لم يتم تسجيل أي خسائر.

وأكد القاضي أنه يتم رصد متوسط 7 هزات أرضية بشكل يومي في مصر ولكن لا يتم الإعلان عنها نظرًا لأنها تكون هزات خفيفة ولا يشعر بها أحد لافتًا إلى أن أخر زلزال حدث كان منذ 3 أيام ووقعت بمنطقة شرق أسيوط والبحر الأحمر ووقع 5 هزات أرضية بقوة 2 ريختر ولم يشعر بها أحد.