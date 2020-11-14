محافظ الغربية: 5 من مخالطي صلاح ظهرت عليهم أعراض اشتباه في كورونا

أعرب طارق رحمي محافظ الغربية، عن تمنيه بشفاء محمد صلاح ابن المحافظة ولاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي من فيروس كورونا، وأن يعود إلى الملاعب في أسرع وقت، مؤكدًا أنه قيمة كبيرة.

وقال "رحمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، إنه فور علم المحافظة بإصابة اللاعب، أصدر توجيهاته لمدير مديرية الصحة بالتوجه إلى قرية نجريج مسقط رأسه لعمل حصر لأقاربه وأصدقائه الذين حضروا حفل زفاف شقيقه، وكان عددهم 58 فردًا.

وأضاف: "قِسنا درجة حرارتهم، ووجدنا أن 5 أفراد فقط ظهرت عليهم أعراض تبدو اشتباه، والبقية لم تظهر عليهم أي أعرض، كما أن درجات حرارتهم ليست مرتفعة، وبالتالي تم صرف الأدوية اللازمة كإجراء احترازي لهم".

وتابع: "جرى تطهير شوارع القرية بالكامل ومنزل صلاح والمنازل المجاورة له، ونتابع الوضع بشكل مستمر حتى نتعامل مع أي شخص تظهر عليه الأعراض، سواء ما إذا كانت تستوجب العزل المنزلي أو نقله إلى مستشفى من مستشفيات علاج كورونا".

وأردف: "لم أتواصل مع صلاح، وأتمنى أن أتواصل معه قريبًا، وأعرف أخباره من وسائل الإعلام، وسيتم تطهير القرية بشكل دوري خلال 14 يومًا مرة كل يوم على الأقل، وإذا ظهرت بؤرة أو حالتين فأكثر في أي منزل فإننا سنزود عمليات التطوير والإجراءات الاحترازية".