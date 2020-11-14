وزير الخارجية يصل الكويت في زيارة رسمية لمدة 3 أيام

وصل مساء اليوم السبت، إلى الكويت، وزير الخارجية سامح شكري، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، يسلم خلالها رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل وزير الخارجية، على أرض مطار الكويت الدولي كلا من وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت.

وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري، للكويت، تحظى باهتمام كبير من الجانبين، وتأتي تأكيدا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين، والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.

وأضاف أن الزيارة والرسالة التي يحملها وزير الخارجية، من الرئيس السيسي، إلى أخيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، ستمثل فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر مع القيادة الجديدة في الكويت، استمرارا للتشاور القائم بين قيادات ومسؤولي البلدين.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية، ستتضمن كذلك لقاءات مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ لبحث سبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودفعه إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.