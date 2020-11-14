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وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت حاملاً رسالة من السيسي إلى الصباح

كتب:

الوطن
08:45 ص | السبت 14 نوفمبر 2020
سامح شكرى

سامح شكرى

يتوجّه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إلى الكويت الشقيقة، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ومن المُقرر أنَّ يلتقي وزير الخارجية، خلال الزيارة بكل من أمير الكويت، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية وزير الإعلام بالإنابة عن الشيخ أحمد ناصر الصباح، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية.

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