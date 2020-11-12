وزير الخارجية الأسبق: مصر تؤمن مصالحها الاقتصادية ضد التدخل التركي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين اليونان ومصر، عميقة، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتوج هذه العلاقة القديمة، وهي أمر مهم مع دولة في جنوب ساحل المتوسط وعضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "العرابي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن مصر تسعى لتعاون ثنائي بين ضفتي البحر المتوسط في الوقت الذي يوجد به تواترات غير طبيعية متمثلة في التدخل التركي غير المحسوب.

وأوضح أن الأمن القومي المصري يبدأ من خارج حدودنا، لذا تسعى مصر لتأمين مصالحها الاقتصادية ودرء أي عمليات عسكرية متوقعة تؤثر على أمنها، وبناء على ذلك كونت تحالفا ثلاثيا مع قبرص واليونان.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن تركيا تتدخل في شؤون أكبر من حجمها، وتتحرش بدول أعضاء في حلف الناتو، ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحقيق مصالح قبل تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب جو بايدن، الذي يختلف مع أردوغان، لذا سيناور لكننا لا نثق في سياساته، سننتظر أفعاله فهو يحاول تخفيف الضغط على دولته، ولكن لم يبد حتى الآن، فعل يدل على جدية حديثه الأخير حول أنه لا يدخل في نزاعات مع أحد.