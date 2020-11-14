15 عالما من جامعة المنصورة ضمن قائمة الأفضل على مستوى العالم

أصدرت مجلة "PLOS Biology" دراسة أعدها أساتذة من جامعة ستانفورد كبري الجامعات الأمريكية تضم قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم وعددهم ما يقرب من 160 ألف عالم من 149 دولة في 22 مجالا علميا رئيسيا و176 تخصصا فرعيا، وضمت قائمة الشرف 15 من علماء جامعة المنصورة في 5 مجالات وهي "5 في الرياضيات والفيزياء و4 في الطب و3 في الصيدلة، واثنان في الهندسة، وواحد في مجال الطب البيطري.

وبحسب بيان أصدرته جامعة المنصورة اليوم، فإن 5 من علمائها ضمن أفضل 500 عالم في مجال تخصصه، واثنان منهم ضمن أفضل 100 عالم في تخصصهم الدقيق وهما كل من الدكتور محمود ياسين والدكتور حمدي نبيه عجيزة في تخصص الفيزياء، وثلاثة منهم ضمن أفضل 500 عالم في تخصصهم وهم: الدكتور سمير صقر في مجال الرياضيات، والدكتور أحمد عبدالخالق، والدكتور أحمد شقير في مجال "الطب".

كما نشرت جامعة ستانفورد قائمة بأفضل العلماء علي مستوي العالم في مختلف التخصصات من حيث النشر الدولي خلال سنة 2019 وقد ضمت القائمة 24 عالما من جامعة المنصورة منهم 4 في مجال الطب، و3 في مجال طب الأسنان، وواحد فقط في مجال الصيدلة ، وواحد أيضا في مجال الطب البيطري، و3 في مجال الهندسة، وكانت أكبر الكليات هي كلية العلوم، ومنها 9 أساتذة، وواحد في الحاسبات والمعلومات واثنان في الزراعة.

وتأتى أهمية هذه الدراسة إلى استنادها الى قاعدة بيانات Scopus وتحليلها باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقة وموثقة تشمل الاستشهادات، h-index ، hm-index وغيرها من المعايير.