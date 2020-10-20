جامعة العريش تستقبل أول دفعة من طلاب كلية الطب البيطري

استقبلت كلية الطب البيطري، بجامعة العريش، أول دفعة من طلاب كلية الطب البيطري، بعد افتتاحها العام الجاري، وجاري تأسيس كلية الطب البيطري، على أن تفتتح العام المقبل.

كان المجلس الأعلى للجامعات، وافق على إنشاء كلية الطب البيطري، وبدأت الدراسة فيها هذا العام، إلى جانب الطب البشري، ومن المتوقع أن تبدأ بها الدراسة العام المقبل.

ونظمت جامعة العريش حفل بدأ الدراسة، في كلية الطب البيطري، بعد استقبال لأول دفعة من طلابها الجدد، العام الجاري، وأعلنت الكلية في بيان لها، أن ذلك تحت رعاية الدكتور سعيد لافي، رئيس الجامعة، واستقبل الطلاب بحضور الدكتور حسن الدمرداش، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عز الدين حسيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علي معوض أحمد، عميد الكلية.

وتضمنت الاحتفالية، تقديم عددا من الفقرات الفنية والثقافية، التي يدور محتواها عن دور مهنة الطب البيطري في المجتمع، وخصوصا المجتمعات الصحراوية، التي تحتاج فيها لمثل هذا الدور الطبي، وفقرات تثقيفية عن مجالات الطب البيطري المختلفه، ومدى استقاده المجتمع منها، خصوصا أن هناك نقص في كوادر الطب البيطري بغالبية المناطق.

وأكد الدكتور سعيد لافي، رئيس جامعة العريش، دعم القيادية السياسية للجامعة، والمشروعات التنموية التي تقام سواء تعليمية أو زراعية أو إعمارية، وكذلك تقدير ومساندة أهالي شمال سيناء لجهود الدولة والقوات المسلحة في التنمية والقضاء على الارهاب.

ورحب رئيس الجامعة، بطلاب الفرقة الأولى من كلية الطب البيطري، مشيرا إلى توفير كافة الخدمات والإمكانيات لجميع طلاب الجامعة، لدعم العملية التعليمية بالجامعة.

وأشار الدكتور علي معوض، عميد كلية الطب البيطري، إلى أهمية الكلية بمحافظة شمال سيناء، وأنها أول كلية طب بيطري بالمحافظة، مؤكدا أن طلاب الفرقة الأولى بالكلية، سوف يكون لهم اهتمام خاص؛ لأنها أول دفعة بالجامعة، منوها إلى أهمية دور الطبيب البيطري، وأهميته والمجالات التى يعمل بها بعد التخرج.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أكد أن القيادة السياسية تولى سيناء اهتماما خاصا في التنمية على جميع المستويات، سواء العلمية أو عمليات البناء والتعمير التي تتم، موضحا أن جامعة العريش صرح تنموي تعليمي كبير، لا يقل عن المؤسسات التعليمة الأخرى، من حيث البناء والإنشاءات، والاهتمام العلمي والأكاديمي.

وأنشئت جامعة العريش، تنفيذا لقرار الرئيس السيسي، في أبريل 2016، وتطبيق التنمية العلمية المستدامة على أرض سيناء، وبدأ الصرح التعليمي في الجامعة بعدد 6 كليات، وأصبح الآن 10 كليات، بأقسام مختلفة، بما فيها الطب البيطري، وتأسيس كلية الطب البشري، لافتتاحها العام المقبل.