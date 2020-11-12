3 أساتذة بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه سيتم تكريم أبرز الأسماء من علمائها، بعد الإعلان عن ظهورهم ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم، وتقديم التهنئة بهذه المناسبة التي أصدرتها مؤخرا مجلة POLS Biology.

وأضاف غلاب، أن المجلة أصدرت دراسة هي الأضخم من نوعها على الإطلاق، لقواعد بيانات تضم قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، في 22 مجال علمي رئيسي، و176 تخصص فرعي.

وبحسب بيان جامعة أسوان، ضمت القائمة 3 من علماء جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من العلماء حول العالم في تخصصهم، هم: "الدكتور محمد نجيب راشد، كلية العلوم، في مجال العلوم البيئية، والدكتور أحمد محمد رشاد، في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل، بكلية العلوم، والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي، كلية الهندسة، في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية".

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن هذه الدراسة، تستند إلى قاعدة بيانات SCOPUS، وتحليلها باستخدام خوارزميات وقياسات موحدة وقياسية، للوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة تشمل الاستشهادات والـh-index وhm-index، وغيرها من المعايير.

وقال الدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن هذه الدراسة تنتهي إلى قائمة تضم أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في تخصصاتهم، وضمت 219 من مصر في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أنه من جامعة أسوان في تخصص العلوم البيئية، الدكتور محمد نجيب راشد، الذي جاء في الترتيب رقم 842 من إجمالي 66925، وهو ضمن 5 علماء من مصر فقط في هذا التخصص.

وأضاف عثمان، أنه في تخصص الهندسة الميكانيكية والنقل، جاء الدكتور أحمد محمد رشاد، في المرتبة رقم 880 من إجمالي 92645، وضمت القائمة من مصر 15 عالما فقط في هذا التخصص، متابعا: "جاء الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابي في المرتبة 1807 من إجمالي 87611 في تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية؛ إذ ضمت القائمة من مصر 7 علماء فقط في هذا التخصص".