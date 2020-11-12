جامعة بني سويف: أعمال "بحراوي" الأكاديمية وضعته في التصنيفات الدولية

كشفت الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس جامعة بني سويف للدراسات العليا والبحث العلمي، أسباب اختيار الدكتور الراحل علي بحراوي ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020، رغم وفاته منذ 3 سنوات، لافتة إلى أن ما حققه الراحل في تخصصه بالرياضيات يعد إنجازا بالتصنيفات الدولية حتى الآن رغم وفاته منذ 3 سنوات، من حيث مؤشرات الاقتباس، و عدد الاستشهادات بأبحاثه من قبل الباحثين، والمعامل h والنشر في مجلات دولية عالمية.

وتوفي الدكتور الراحل على حسن بحراوي، ابن قرية القرملاوي بمركز إهناسيا، في فبراير من عام 2017 إثر أزمة قلبية مفاجئة حيث كان يعمل أستاذا مساعدا بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة بني سويف، ومُنح الأستاذية الشرفية عقب وفاته، و كرمته جامعة بنى سويف قبل وفاته، لتصنيفه من أفضل 100 باحث في العالم طبقًا لتصنيف "Thomson renters"، حيث تنشر بوابة العلوم بطمسون "رويتر" فى كل عام أعلى 100 باحث في العالم في 22 تخصص علمي، والتي تمثل بعض أعلى العقول العلمية تأثيرًا في العالم، كذلك في عام 2016 تم إدراج إسم الدكتور علي بحراوي من جامعة بني سويف في قائمة الرياضيات.

وحصل الراحل على أفضل رسالة دكتوراه من جمعية الرياضيات المصرية وحاصل أيضًا على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الرياضية عام 2014 وجائزة الهيئات والأفراد من أكاديمية البحث العلمي، كما حصل على العديد من الأبحاث في مجلات علمية عالمية ذات مستوى رفيع وحاصل أيضًا على جائزة التميز العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وجائزة التفوق العلمي بجامعة بني سويف، بالإضافة إلى الكثير من التكريمات، حيث تم منحه مجلس جمعية الرياضيات المصرية بالاجماع درع الجمعية اهداء لروحه الطاهرة وتقديرا لما قام به من جهود علمية والاشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.