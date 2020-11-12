رغم وفاته.. أستاذ بجامعة بني سويف ضمن أفضل 2% من علماء العالم

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن حصول 8 أساتذة من أبناء الجامعة على ثمان مراكز في 7 مجالات علمية طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020، بينهم الدكتور الراحل علي بحراوي الذي توفي متاثرا بأزمة قلبية، عام 2017.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، في تصريح له اليوم، أن الجامعة حققت إنجازا بالتصنيفات الدولية حيث تعتمد الدراسة على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد والتي تتضمن أعلى 2 % من العلماء في مختلف المجالات على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وتتضمن معلومات عن عدد الاستشهادات، والمعامل والتأليف المشترك، وتم نشر النتائج في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالًا عِلْمِيًّا و 176 مجالًا فرعيًا.

وأشاد رئيس الجامعة بالإنجاز الجديد الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيفات الدولية، موجهاً التهنئة إلى كافة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين بالجامعة لحصولهم على هذا التصنيف والذي يعكس الجهد المبذول في مجال الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية، بالإضافة إلى دعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

وهنأ الدكتور منصور حسن علماء الجامعة، الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم متمنياً لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.

جدير بالذكر، أن الأساتذة الذين شملهم التصنيف هم الدكتور أيمن معوض محمود، محمد شعبان، عرفه حسين، الراحل علي البحراوي، حسين سيد وجميعهم أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، الدكتور حسام زوبعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتور خالد عبد اللطيف، محمد عبد الرحيم عضوي هيئة تدريس بكلية الصيدلة.