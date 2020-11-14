توضح السن وتكشف أماكن التمائم.. أثري يشرح أهمية أشعة xray للمومياوات

كشف أثري يعد هو الأضخم خلال الفترة الماضية، أعلنت عنه مصر اليوم، والذي عثر عليه في منطقة سقارة، حيث عثر على أكثر من 100 تابوت، قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن الكشف ما زال مستمرًّا وسقارة ما زالت غنية بكنوزها التي سوف نكشف المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزيري، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي، أنه سيتم إجراء عملية فحص بأشعة x ray، للتوابيت والمومياوات لنكشف الكثير من الأسرار عن تلك المومياوات، التي ستساعد في فهم الكثير عن تلك الحقبة.

وعن أسباب إجراء أشعة "X ray" للمومياوات الجديدة، قال الدكتور مجدي شاكر الخبير الأثري، أن العلم أصبح يتداخل في الاكتشافات الأثرية، ويساعد في تفسير الكثير من الحقائق المعقدة، موضحا أن الأشعة تساعد على تحليل وتوضيح بيانات التحنيط التي مازلت أحد أسرار القدماء المصريين.

وأضاف شاكر لـ"الوطن"، أن الأشعة تكشف أيضا درجة جودة التحنيط، والتي تساعد بدورها على كشف هوية الشخص سواء كان ملك أو كاهن أو حتى مجرد عامل، كما توضح طبيعة المومياء تعود إلى رجل أم أنثي، مشيرا إلى أنها تساعد أيضا في تحديد عمر الشخص وإذا كان يعاني من بعض الأمراض، وحتى آخر طعام تناوله.

وتابع الخبير الأثري، أن كل عضلة في الجسم كان يضع المصريون خلال عملية التحنيط مكانها تميمة من الذهب أو البرونز، مضيفا أن الأشعة تكشف أماكن وضع تلك التمائم بين طبقات الكتان التي يوضع فيها المومياء بعد التحنيط، وتحديد خريطة توزيعها وأشكالها وعددها وآلية التنسيق فيها.

البعثة الأثرية المصرية، أعلنت خلال السنوات المصرية عددًا من الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة، آخرها الكشف عن 59 تابوتًا آدميًّا ملونًا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ26، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.