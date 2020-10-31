"العناني": الإعلان عن كشف أثري كبير في منطقة سقارة نوفمبر المقبل

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن البعثات الأثرية في مصر وصلت لأرقام غير مسبوقة حيث يبلغ عددهم أكثر من 270 بعثة أثرية مصرية أو بالمشاركة مع البعثات الأجنبية من 25 دولة أدت لاكتشافات أثرية غير مسبوقة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان في شهر نوفمبر عن كشف أثري كبير في منطقة سقارة.

وأضاف "العناني" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى، أنه جرى الانتهاء من تطوير واجهة المتحف المصري بالتحرير، وقبل نهاية العام الجاري سيتم افتتاح أول متحف في العاصمة الجديدة، تحت عنوان "عواصم مصر" لعرض العواصم الرئيسية التي مرت على مصر منذ بداية التاريخ المصري القديم انتهاء بالعاصمة الجديدة، كما سيتم افتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية في مصر.

وشدد أن العمل الهندسي في المتحف المصري الكبير يسير بخطى منتظمة، واستطاعت الهيئة الهندسية منذ إشرافها على المشروع خلال 4 سنوات بالقفز بمعدلات العمل بطريقة ملحوظة وأشاد بها العالم وتقليل التكلفة مئات الملايين من الدولارات دون المساس بالجودة وفي نهاية ديسمبر المقبل سيتم وضع آثار الملك توت عنخ آمون داخل الفترينات البالغ عددها 107 فترينات.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وأضاف "راضي" أن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن الجامعة كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.