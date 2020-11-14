"الصحة" عن تفاصيل الحالة الصحية لمحمد صلاح عقب إصابته بكورونا: لا جديد

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الحالة الصحية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث ذكر أن أي مصاب بكورونا في مصر يتم التعامل معه من المعامل المركزية لوزارة الصحة للكشف عنه وعمل المسحة الطبية.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتم تقديم بروتوكول العلاج الذي تم وضعه من اللجنة العلمية لمواجهة كورونا للمصابين بفيروس كورونا، كما أن نتائج التحاليل الخاصة بمسحة كورونا والحالة الصحة لمحمد صلاح معني بها وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه لا جديد في حالة صلاح، عما أعلنه عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة، موضحا أن هناك مستشفيات مخصصة لعزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، وهناك مستشفيات مختصة بفرز الحالات واستقبال المصابين بكورونا بجانب تقديم الخدمات لأصحاب الأمراض الأخرى.

وأكد أنه يتم اتخاذ إجراءات الوقاية لمنع الاختلاط، كما أن البروتوكولات العلاجية يتم وضعها طبقا للمتغيرات الجديدة في بعض الأمور مثل تشخيص الحالات أو نوع العلاج أو الآثار الجانبية له، مناشدًا المواطنين بعدم سحب الأدوية الخاصة بالبروتوكولات الجديدة لفيروس كورونا حتى تكون متوفرة للجميع، مؤكدا أن كل الأدوية متوافرة ولا يوجد نقص فيها.