المكنسة وقاسم أقواهم.. مواعيد وأسماء 18 نوة تضرب الإسكندرية

حالة من الطقس السيئ شهدتها محافظة الإسكندرية بدءً من صباح اليوم، متمثلة في تساقط الأمطار الغزيرة على أنحاء المدينة، والتي وصلت إلى حد السيول، دون توقف، فضلًا عن أصوات الرعد والبرق، التي أثارت الخوف بين المواطنين، وذلك في إطار تداعيات نوّة "المكنسة"، التي تتعرض لها المحافظة في الوقت الحالي.

وعلى مدار العام، تتأثر المدينة الساحلية بـ18 نوة أخرى، تستعرض "الوطن" أسمائها وتوقيتاتها وذلك وفقًا للموقع الرسمي لهيئة ميناء الإسكندرية على النحو التالي:

نوة رأس السنة

تأتي نوة رأس السنة عقب "عيد الميلاد" والتي تشهد أمطار لمدة 4 أيام تبدأ في 2 يناير ويصاحبها رياح غربية.

نوة الفيضة الكبرى

وفي 12 يناير من كل عام، تبدأ نوة "الفيضة الكبرى" بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية وتستمر لمدة 6 أيام كاملة، وتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة بمينائي الدخيلة والإسكندرية.

نوة الغطاس

أما نوة الغطاس، فتتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس، وتبدأ في 19 يناير من كل عام وتستمر لمدة 3 أيام، ويصاحبها رياح غربية ممطرة.

نوة الكرم

وفي 28 يناير من كل عام تأتي نوة الكرم مصحوبة برياح غربية وأمطار غزيرة، وتستمر لمدة 7 أيام.

نوة الشمس الصغيرة

وتستمر هذه النوة لمدة 3 أيام، تبدأ في 18 فبراير من كل عام وتكون مصحوبة برياح شمالية غربية وأمطار، وعرفت بهذا الاسم، لأنّ الشمس تظل ساطعة خلال سقوط الأمطار.

نوة السلوم

وفي الثاني من مارس من كل عام، تبدأ نوة السلوم على الإسكندرية، وتكون مصحوبة برياح جنوبية وغربية وأمطار تستمر لمدة يومية.

نوة الحسوم

وتهبّ نوة الحسوم على المدينة وذلك بعد انتهاء نوة "السلوم"، إذ تبدأ في 9 مارس من كل عام وتستمر لمدة 7 أيام، ويصاحبها برق ورعد شديدان وأمطار.

نوة الشمس الكبيرة

وفي 18 مارس من كل عام، وعلى مدار يومين، تبدأ نوة الشمس الكبيرة على المدينة برياح شرقية وغالبًا ما تكون ممطرة وتسطع خلالها الشمس بقوة.

نوة العوة وبرد العجوزة

وخلال آخر أسبوع من شهر مارس تحديدًا في يوم 24، تبدأ نوة العوة، وتستمر لمدة 6 أيام، وتكون مصحوبة رياح شرقية، ممطرة أحيانًا.

نوة الخماسين

وتظهر رياح الخماسين في هذه النوة، والتي تهبّ على المدينة في 23 من شهر أبريل وتستمر لمدة يومين، وتكون هذه الرياح ساخنة شرقية، وفي بعض الأحيان تكون محملة بالرمال والأتربة.

نوة رياح النقطة

ومع بداية فصل الصيف، وتحديدًا مع بداية شهر يونيو في 18 يونيو من كل عام، تبدأ رياح النقطة التي تكون شرقية ساخنة، وتستمر لمدة يومين.

نوة رياح الصليب

وفي الـ30 من سبتمبر، تبدأ نوة رياح الصليب على المدينة وتستمر لمدة 4 أيام، يصاحبها رياح غربية ساخنة.

نوة رياح الصليبة

أما نوة الصليبة فتبدأ بالهبوب على المدينة في 20 من أكتوبر من كل عام، وتستمر لمدة 3 أيام، وتكون مصحوبة برياح غربية غير ممطرة.

نوة المكنسة

وتأتي نوة المكنسة إنذارًا بأولى النوات الشديدة على عروس المتوسط، إذ تبدأ في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، وتكون مصحوبة برياح شمالية غربية تكنس البحر بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة.

نوة باقي المكنسة

ولمدة أربعة أيام أخرى، تبدأ نوة باقي المكنسة في 22 نوفمبر، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة.

نوة قاسم

وفي الأسبوع الأول من شهر ديسمبر تحديدًا في اليوم الرابع، تبدأ نوة قاسم وتستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة.

نوة الفيضة الصغيرة

وقبل احتفالات العام الجديد، تهب على المدينة في 19 ديسمبر من كل عام رياح شمالية غربية ممطرة، وتستمر لمدة 5 أيام.

نوة عيد الميلاد

وسميت هذه النوة بعيد الميلاد، لتزامنها مع احتفالات الأقباط بعيد ميلاد المسيح، وتبدأ في 28 ديسمبر ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية وتستمر لمدة يومين فقط.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية لـ"الوطن"، أن موجة الطقس السيء التي تشهدها الإسكندرية، تؤثر أيضًا على الدقهلية، إذ تأثرت المنصورة بتساقط أمطار غزيرة تصاحبها كرات ثلجية، كما تأثرت مدن كفر الشيخ وبلطيم والبحيرة بتساقط الأمطار الغزيرة.

وأضافت "شاكر" أنّ هذه التقلبات الجوية مستمرة اليوم وغدًا على الإسكندرية والسلوم، تمتد إلى محافظات الدلتا وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، كما تمتد خفيفة إلى القاهرة خاصة منطقتي الشروق والقطامية.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد أنّ هذه الموجة من الطقس السيء بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض آخر على السطح، تسبب في حالة من عدم الاستقرار، وتكون السحب الرعدية وسقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبَرد على بعض المناطق.