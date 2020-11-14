الخدمات البيطرية: وفد سعودي يبحث استيراد الدواجن المصرية قريبا

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن مصر لا تستورد لحومًا من تركيا أو دواجن، وأنها على استعداد لتلبية مطالب السوق السعودية من الدواجن، بعد تفعيل المملكة قرار مقاطعة المنتجات التركية.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن وفدًا سعوديًا كان من المقرر أن يصل إلى القاهرة لزيارة المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور لبدء التصدير من مصر بعد تأجيلها منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وفي انتظار تحديد موعد جديد خلال الأيام المقبلة.

وكان تجار في المملكة العربية السعودية قد فعلوا دعاوي شعبية لمقاطعة المنتجات التركية في الأسواق السعودية ومن بينها اللحوم والدواجن، والمنسوجات والمواد الكيميائية والمفروشات والسجاد والحديد.

وأعلنت مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية، في أكبر استجابة من نوعها للحملة التي تحظى بدعم علني من قبل بعض المسؤولين وأعضاء العائلة الحاكمة ووسائل الإعلام شبه الرسمية في المملكة.

وأشار"عبد الحكيم"، إلى أن مصر تخطو بخطوات ثابتة في فتح أسواق أمام الدواجن المصرية إلى الأسواق الدولية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

وأوضح، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤخرًا بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والاغنام والماعز والدواجن، وفقا لخطاب رسمي تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، لافتا إلى أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أعلنت عن عدد من منشآت الدواجن المصرية الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن في وقت سابق عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) اعتماد مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، ومدى الاستفادة من هذا الإعلان الذي يؤدي إلى استعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد غياب 14 عامًا، وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة في الدواجن والمشتركة بالفعل في برنامج المنشآت الخالية للتصدير.

من جانبها خاطبت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج، حيث أن صناعة الدواجن في مصر حاليًا تحقق نجاحات كبيرة، حيث أصبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفائض قابل للتصدير يفيد المربين وأصحاب المشروعات دون التاثير على السوق المحلي.