حملة مقاطعة المنتجات التركية تنتقل لمصر بعد نجاح ساحق في السعودية

تصدر هاشتاج "حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية"، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وساهم نجاح الحملة في السعودية على انتقالها سريعًا إلى دول عربية أخرى، منها مصر والإمارات والمغرب، وغيرها، وانتشرت الحملة على أوسع نطاق، احتجاجاً على سياسات تركيا ودعمها للإرهاب، وكذلك تدخلاتها في الشؤون العربية.

وغرد هاني سليم تعقيبا على الهاشتاج، قائلا: "نجحت المملكة العربية السعودية في توجيه رد قاسٍ وضربة قاضية لتركيا من خلال المقاطعة الواسعة ودون أي قرار معلن، ردا على الإساءة الكثيرة التي صدرت من الأتراك تجاة السعودية، مقاطعة شاملة للمنتجات التركية دون قرار سياسي، قلم على وجه الاقتصاد التركي".

فيما قالت عفاف حمدي في تدوينة: "نحن هنا في مصر طلبنا كثيرا مقاطعة منتج تركيا وشكرا للملكة العربية السعودية الشقيقة، على اتخاذها إجراءات سريعة وحسم الأمر بضربة قاضية لتركيا".

وتفاعلت نجوى عبر الهاشتاج، قائلة: "مقاطعة المنتجات التركية فورا ومن اللحظة في مصر والله المستعان".

وفي السعودية، قال مشعل الفدغوش عبر تغريدته: "مقاطعة منتجات تركيا رسالة للشعب التركي تفيد بأن قياداته خسرت وستخسر المزيد بسبب عدوانها وتدخلها الخارجي وبالأخص في شؤون الدول العربية".

وغرد نايف هادي: "مبادرة نطلقها تشجيعا للتجار الذين تفاعلو مع الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا واستبدلوا منتجات تركيا بمنتجات محلية ، قررنا مجموعة سعوديين في الشبكات الاجتماعية تقديم الإعلان مجانا عن مبادرات التجار المشاركين ودعم أعمالهم عبر منصاتنا، والمجال مفتوح للجميع".

كما كتب إياد حمود عبر الهاشتاج، قائلا: "يبدو أن الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا لم يقتصر التفاعل معها شعبيا في السعودية، والإمارات بل وصل مداها لدول أخرى، حسب الخبر أن المغرب بدأ بمقاطعة البضائع التركية مما جعل المصدرون الأتراك يعانون من تصدير منتجاتهم بسبب هذه الحملة مما تسبب في تقلص أسواقهم".