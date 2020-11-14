الصحة العالمية: رقم قياسي لإصابات كورونا في يوم واحد بـ657 ألف حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، تسجيل 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، خلال يوم واحد، ما يمثل حصيلة قياسية لهذا المؤشر.

وذكرت المنظمة، في إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 657312 حالة، ليبلغ 53164803.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي جرى تسجيله أمس 13 نوفمبر، 628136 حالة وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وجاءت أكثر من 43% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 285332 إصابة، بينما جرى رصد 269225 في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 في هذه القائمة بـ55551.

كما أعلنت المنظمة رصد 9797 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، مقابل 9623 في بيانات أمس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم 1300576.