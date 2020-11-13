القومي للبحوث: تسجيل اللقاح المصري ضد كورونا على موقع "الصحة العالمية"

قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز نجح في الوصول لـ4 لقاحات ضد فيروس كورونا، تم تسجيل واحد منهم على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، وهو اللقاح المخصص لعلاج الفيروس، ويسير اللقاح بذات الخطوات التي تتم بها اللقاحات العالمية.

وأضاف "معوض" خلال مدخلة له عبر "زووم"، ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أن اللقاح تم تجربته على المستوى المعملي وأثبت نجاحه، كما تمت تجربته على حيوانات للتجارب وأنتج لديهم أجساما مناعية بكميات كبيرة ومستمرة، وهو لقاح مصري 100%، موضحا أن اللقاح المصري تم الانتهاء من الملف الخاصة به وتم إرساله لهيئة الدواء المصرية، وتم الرد من قبل الهيئة بـ18 سؤالا وتم الرد عليهم وفحص الملف، وحاليا يتم تقييم الملف للإنتاج النهائي.

وأكد أن آخر استفسار طلبته هيئة الدواء سيستغرق 58 يوم، حيث تم البدء في التجربة منذ أسبوع، ويتبقى شهرين للرد بالنتائج النهائية بالموافقة ومن ثم البدء في تصنيع اللقاح فورا.

وأشار إلى أن مصر تعاقدت على لقاح شركة أكسفورد وأسترازينيككا وفايزر، ولا يزال السباق ما بين الدول في إنتاج اللقاحات التي يجب أن تغطي مليارات البشر حوال العالم، حيث أكدت الجائحة على أهمية البحث العلمي في كافة المجتمعات.

وتابع: "مكناش بنشوف منظمة الصحة العالمية تحط على الويب سايت الخاص بها كل التجارب بكل وضوح، والتعاون اللي ممكن يتم بين الدول، كما تم وضع كيفية تصنيع اللقاحات الخاصة بالشركات الخاصة عبر صفحاتها الرسمية، بحيث أي دولة أو شركة مسموح لها الإنتاج للتوزيع على كافة الدول، ولا توجد شركة أو دولة تستطيع تصنيع اللقاحات لكافة الدول، ويجب التكامل مابين كل الدول، وفي حال أخرجت الصين أو أمريكا أو ألمانيا لقاح فيجب أن يكون لمصر لقاح مصري".

وفند: "الرئيس عبدالفتاح السيسي معانا كتير جدا ودائما بيتابع كل ما هو جديد بخصوص اللقاحات الخاصة بكورونا، وكل الشركات دلوقتي في المراحل النهائية للإنتاج، ومفيش حاجة لسه واضحة وكله قيد التجارب".