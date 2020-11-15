جهات حكومية تعلن عن تعينات دون التزام بالمسابقات السنوية.. هذه أبرزها

نجح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، في القضاء إلى حد ما على ظاهرة ترهل الجهاز الاداري للدولة، وفوضى التعيينات الحكومية في الجهات الحكومية، حيث نصت مواده على عدم السماح لأي جهة حكومية بالجهاز الإداري للدولة، بالإعلان عن أي تعيينات إلا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبقرار من مجلس الوزراء، ومن خلال مسابقتين فقط تجريان في العام الميلادي، عند الاحتياج، الأولى تكون فى شهر يناير والثانية في شهر يوليو.

جهات حكومية لا ترتبط بمسابقتي التنظيم والإدارة في التعيينات

ياتي ذلك في الوقت الذي خرجت فيه عدد كبير من الجهات الحكومية بالقطاعين العام والأعمال العام - لا تخضع لقانون الخدمة المدنية - تستطيع أن تعلن فيه عن تعيينات بها دون الرجوع للجهاز المركزي للتنظيم والادارة وبعيدا عن المسابقتين.

"الوطن" تنشر أهم هذه الجهات الحكومية وهي على النحو التالي:

أولا : شركات القطاع العام

- أبو زعبل للصناعات المتخصصة.

- أبو زعبل للصناعات الهندسية.

- أبو زعبل للكيماويات المتخصصة.

- أبو قير للصناعات الهندسية.

- أبوك.

- أسيوط لتكرير البترول.

- أكديما.

- أنابيب البترول (شركة).

- إدفينا للأغذية المحفوظة.

- إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية.

- إيجل كابيتال للاستثمارات المالية.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

- الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

- الإسكندرية للبترول.

- الاتحاد العربي للنقل البري.

- البتروكيماويات المصرية.

- البحيرة لتوزيع الكهرباء.

- البريد المصري.

- البنك الأهلي المصري.

- البنك الزراعي المصري.

- البنك العقاري المصري العربي.

- البورصة المصرية.

- البورصة المصرية للسلع.

- الجمعية التعاونية للبترول (التعاون للبترول).

- الحديد والصلب المصرية.

- الحفر المصرية.

- الروبيكي.

- السكر والصناعات التكاملية.

- السويس لتصنيع البترول.

- الشرقية للدخان والسجائر.

- الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

- الشركة القابضة لمصر للطيران.

- الشركة المصرية للغازات الطبيعية.

- الشركة المصرية للملاحة البحرية.

- العامة للبترول.

- العامرية لتكرير البترول.

- العربية الأمريكية للسيارات.

- العربية العالمية للبصريات.

- العريش للأسمنت.

- القابضة لكهرباء مصر.

- القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

- القابضة للتأمين.

- القابضة للتشييد والتعمير.

- القابضة للسياحة والفنادق والسينما.

- القابضة للصناعات الغذائية.

- القابضة للصناعات الكيماوية.

- القابضة للصناعات المعدنية.

- القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

- القابضة للنقل البحري والبري.

- القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- القاهرة لإنتاج الكهرباء.

- القاهرة لتكرير البترول.

- القرية الذكية.

- القناة لتوزيع الكهرباء.

- القومية للأسمنت.

- المتحدة للخدمات الإعلامية.

- المصرية القابضة للبتروكيماويات.

- المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

- المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.

- المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

- المصرية لإصلاح وبناء السفن.

- المصرية للاتصالات.

- المصرية للمطارات.

- المصرية للنشا والخميرة والمنظفات.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

- المصرية لنقل البيانات.

- المصرية لنقل الكهرباء.

- المعادي للتنمية والتعمير.

- المعادي للصناعات الهندسية.

- المقاولات المصرية.

- المقاولون العرب.

- الملابس والمنتجات الاستهلاكية.

- النصر العامة للمقاولات.

- النصر للبترول.

- النصر للخدمات والصيانة.

- النصر للكيماويات الوسيطة.

- النيل الوطنية للنقل النهري.

-الهيئة المصرية العامة للبترول.

- الوطنية المصرية للرخام والجرانيت.

- الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية.

- الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية.

- الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق.

- الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي.

- الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

- الوطنية للأسمنت ببني سويف.

- الوطنية للإنتاج الحيواني.

- الوطنية للبطاريات.

- الوطنية للتبريدات والتوريدات.

- الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

- الوطنية للزراعات المحمية.

- الوطنية للصناعات الغذائية.

-الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية.

- الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

- بتروجاس.

- بنك الاستثمار القومي.

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك القاهرة.

- بنك مصر.

- بنها للصناعات الإلكترونية.

- بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.

- بيوت الأزياء الراقية.

- ترسانة الإسكندرية.

-تريمف للنقل البحري.

-جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

- حلوان للآلات والمعدات.

- حلوان للأجهزة المعدنية.

- حلوان للصناعات الهندسية.

- حلوان للصناعات غير الحديدية.

- حلوان لمحركات الديزل.

-دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

- سكك حديد مصر.

- شبرا للصناعات الهندسية.

- شبكة تليفزيون النيل.

- شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية.

- شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما.

- شركة الكراكات المصرية.

- شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

- شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.

- شركة بيع المصنوعات المصرية.

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة رولان.

- شركة ريف.

- شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

-شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

- شركة مياه الإسكندرية.

- شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

-شركة ميناء القاهرة الجوي.

- صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

- عمر أفندي.

-غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة.

- مترو أنفاق القاهرة.

- مدينة دمياط للأثاث.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

- مصر العليا للتصنيع الغذائي واستصلاح الأراضي.

- مصر للألومنيوم.

- مصر للبترول.

- مصر للتأمين.

- مصر للسياحة.

- مصر للطيران.

- مصر للطيران إكسبريس.

- مصر للطيران للخدمات الأرضية.

- مصر للطيران للخدمات الجوية.

- مصر للطيران للخدمات الطبية.

- مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة.

- مصر للطيران للشحن.

- مصر للطيران للصناعات المكملة.

- مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

- مصر للغزل والنسيج.

- مصنع أخشاب أبوزعبل (أتيكو).

- مصنع الإلكترونيات (الهيئة العربية للتصنيع).

- مصنع الطائرات (الهيئة العربية للتصنيع).

- مصنع المحركات.

- مصنع حلوان للصناعات المتطورة.

- مصنع سيماف.

- مصنع صقر للصناعات المتطورة.

-مصنع قادر للصناعات المتطورة.

- نايل سات.

- نصر لصناعة السيارات.

- هليوبوليس للصناعات الكيميائية.

- هيئة قناة السويس.

- وادي كوم أمبو لإستصلاح الأراضي.

- وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

ثانيا : شركات قطاع الأعمال العام

- الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

- الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.

- الشركة القابضة للغزل والنسيج.

- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

- الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

- الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

- شركة مصر القابضة للتأمين.

- الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.