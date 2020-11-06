طرق وضوابط التعيينات في الوظائف الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية

أثارت واقعة سيدة المنصورة التي فوجئت بتعيينها بمصلحة الري في محافظة قنا دون علمها، منذ عام 2010، ولم تكتشف هذه الواقعة إلا بعد 10 سنوات بالمصادفة، أثناء تقديمها طلبا للحصول على معاش تكافل وكرامة، جدلا كبيرا حول الضوابط التي وضعتها الدولة لـ التعيينات في الوظائف الحكومية.

مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قدمت شرحا وافرا لطرق التعيينات

«الوطن» حرصت على نشر أهم ما جاء في قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المفسرة له، بعد إلغاء قانون 47 ن الخاص بالعاملين المدنيين في الحكومة، فيما يتعلق بـ طرق وضوابط وشروط التعيين في الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز الإداري للدولة. والتي جاءت على النحو التالي :

- المادة 31: تنص على أن يعلن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا فى الأول من يناير، وفى الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يوما على الأقل.

التنظيم والإدارة الجهاز المسئول عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة

- المادة 32: تضمنت أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.

ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنها:

1- مسمى الوظيفية المعلن عنها ومستواها ومجموعتها النوعية والوظيفية.

2- ملخص بطاقة وصف الوظيفة.

3- محل العمل.

4- المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وأخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين.

5- معايير المفاضلة بين المتقدمين.

تسجيل البيانات من خلال الاستمارة الالكترونية

- المادة 33 : نصت على أن يسجل المتقدمون للوظائف المعلن عنها بياناتهم من خلال الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالغعلان، وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان، وينشر جدول الامتحان وأرقام جلوس المتقدمين خلال أسبوع من انتهاء ميعاد التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن الجدول انعقاد الامتحان وميعاد وتوقيت الحضور لمقر لجنة الامتحان.

-المادة 34: تشكل فى الجهاز،بقرار من الوزير المختص لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية ثلاثة من العاملين بالجهاز يرشحهم رئيس الجهاز، وعدد خمسة من الخبراء فى مجالات الامتحانات والتقويم والإحصاء والإدارة والقانون والتخصصات المهنية والوظيفية المختلفة.

وللجنة الاستعانة بممثلى الوحدة المعنية أو بمن تراه لإنجاز عملها دون أن يكون له صوت معدود.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتضع اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وبأمانتها الفنية.