صور.. "كفر الشيخ" تكثف من نشر معدات رفع مياه الأمطار بمدن وقرى المحافظة

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، انتشار مكثف لمعدات رفع مياه الامطار، التي هطلت بغزارة على عدد من المدن و"متوسطة" في مدن وقرى أخرى.

وأعلنت المحافظة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار الغزيرة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشددة بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط في حينها، كما شددّ المحافظ على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق ، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة مع استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على سحب مياه الأمطار وخاصة من المناطق المنخفضة، وسحب المياه الناتجة من سقوط الأمطار داخل أسوار المدارس.

وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، رفع وكسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بجميع المستجد.