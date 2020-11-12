"الصحفيين" توفر مصل الأنفلونزا الرباعي و200 كراسة تمويل عقاري

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، عن توفير كمية من مصل الأنفلونزا الرباعي، إنتاج شركة فاكسيرا، وذلك للصحفيين وأسرهم.

وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشق الوقائي، لحماية الصحفيين وأسرهم.

وأضاف "عبدالمجيد"، في بيان له، أنه يمكن للصحفيين وأسرهم بدءًا من الأحد المقبل الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 جنيهًا للجرعة، فيما سيتوافر، لافتًا إلى أنه من 22 حتى 24 نوفمبر الجاري سيتوافر طبيب بالنقابة، لتحصين من يرغب، وذلك من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

من ناحية أخرى، أكد محمد خراجة، مقرر اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، أن اللجنة استطاعت توفير 200 كراسة من كراسات الإعلان الرابع عشر لشقق الإسكان الاجتماعي بمكتب بريد نقابة الصحفيين، لتسهيل حصول الأعضاء عليها.

ولفت، في بيان، أن مي عبد الحميد، رئيس مجلس صندوق التمويل العقاري، صرحت بأنه في حال نفاد هذه الكراسات سيتم توفير كمية أخرى داخل مكتب بريد النقابة للتسهيل على الصحفيين للحصول على هذه الكراسات، وحجز شقق إسكان التمويل العقاري.

وأوضح "خراجة"، أنه طلب من رئيس مجلس صندوق التمويل العقاري توفير كمية من كراسات الإعلان الرابع العشر للصحفيين، وتم توفير الكمية المطلوبة، مبديأ شكره للتعاون بين اللجنة الاقتصادية ومجلس صندوق التميل العقاري.

من جانبه، قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس، إن سعر الكراسة 100 جنيه يضاف لها 30 جنيهًا مصروفات البريد، مشيرًا إلى ضرورة وجود بطاقة الرقم القومي وكارنية النقابة.