رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: الفيروس ينتشر 15 مرة ضعف الموجة الأولى

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الموجة الكبيرة لفيروس كورونا والتي بدأت في شهر مارس الماضي تم تقسيمها إلى مراحل، وحاليا دخل العالم في المرحلة الرابعة مع بداية شهر سبتمبر الماضي، بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات مع وجود اختلافات كبيرة بين المرحلتين الرابعة والأولى.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن عدد المسحات زاد بشكل كبير، وحاليا وصل عدد المسحات لـ225 ألف مسحة، وفي المرحلة الأولي بالشهور الأولى كان يتم إجراء 17 ألف مسحة، ونسب المسحات الإيجابية حاليا تصل لـ16%.

وأوضح أن متوسط عمر المصابين حاليا هو 40 عاما، وفي المرحلة الأولى كان متوسط العمر 65 عاما، كما أنه حاليا 95% من الأشخاص يتلقوا العلاج في البيوت مع البروتوكولات الخاصة بالفيروس أول 5 أيام، وحاليا ازداد الفيروس في قوته بنسبة 15 مرة في الانتشار، ولكن يسبب أعراض غير خطيرة بعكس المرحلة الأولى.

وأكد أن العلاج الهام هو الوقاية واحترام كافة النصائح الطبية لمواجهة الفيروس، وفي حال عاني الشخص من فقدان حاسة تذوق الطعام أو ألم في الرأس وجفاف في الحنجرة يجب المكوث في المنزل والمتابعة مع الطبيب، و95 من مرضي إيطاليا يقوموا بالعلاج في المنازل بنجاح.

وأشار الدكتور فؤاد عودة، إلى أن العلاج بعقاقير الملاريا وبلازما الدم أثبت كفاءة كبرى في شفاء المصابين بالفيروس، وأنصح الشعب المصري بالوقاية واحترام النصائح الطبية، ومتابعة الأعرض المعترف بها حتى لا يتعرضون لزيادة الحالات مثل الدول الخارجية.