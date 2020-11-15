أهم 4 خطوات لحجز وحدة إسكان اجتماعي

شروط عدة تضعها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، للحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات التى يطرحها الصندوق.

تكون تلك الوحدات كاملة التشطيب، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا، وتقدم لمحدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لكل مواطن مصرى.

وقامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الإجتماعى، بوضع أهم 4 خطوات للحصول على وحدة سكنية ضمن طرح الصندوق، وبدون واحدة منهم، لم تنجح عملية التقديم لحجز وحدة سكنية.

"الوطن" تستعرض الخطوات الأربعة الضرورية للحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، والتى يتوقف عليها نجاح عملية الحجز.

أهم 4 خطوات للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد:

أولا: شراء كراسة الشروط من أحد مكاتب البريد المميكنة.

ثانيا: سداد مقدم جدية الحجز والحصول على إيصال السداد.

ثالثا: استيفاء كل الأوراق المطلوبة للحجز.

رابعا: رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة "أون لاين" على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى، وذلك من خلال تسجيل الدخول على الموقع وإنشاء حساب.

شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعى:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.