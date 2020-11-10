"الوقائع المصرية" تنشر قرار وزير الإسكان لتأمين المواطنين بالمطاعم

نشرت الجريدة الرسمية عبر مجلة الوقائع المصرية، قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والخاص بالكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق.

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان لتأمين المطاعم من أخطار الحريق

ووافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال القرار رقم 235، لسنة 2020، على إدراج تأمين المطاعم، ضمن حماية المنشآت من أخطار الحريق.

كانت الجريدة الرسمية، نشرت عبر الوقائع المصرية، في عددها رقم 252، الصادر في 9 نوفمبر 2020، 4 قرارات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن العمل بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، على أن يصبح الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق، العمل بالكود المصرى لأسس واشتراطات تخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن الذكية، في القرار رقم 612 لسنة 2020، بشأن العمل بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية 2020.

تعديل الكود المصري لتأمين المواطنين بالمطاعم

والقرار رقم 759 لسنة 2020، بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2020 ليصبح الكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق- اشتراطات تأمين المطاعم من أخطار الحريق.

والقرار رقم 767 لسنة 2020، بشأن العمل بالكود المصرى لأسس واشتراطات تخطيط وإدارة وتشغيل واستدامة المدن الذكية (الجزء الأول: المدن الجديدة المستهدفة أن تكون ذكية).

والقرار رقم 768 لسنة 2020، بشأن إضافة التعديل الآتي:

يحتوى ثقل الموازنة وثقل الاتزان على أثقال تتكون من قطعة واحدة أو عدة قطع وتصنع من الصلب أو الحديد الزهر، أو الرصاص.