إصابة 3 طالبات بحادث انقلاب سيارتين ملاكي بترعة الإبراهيمية ببني سويف

شهد طريق الصعيد "القاهرة ـ أسيوط" الزراعي، مساء اليوم السبت، حادث سير إثر انقلاب سيارتين ملاكي، بمياه ترعة الإبراهيمية أمام مدينة ناصر ببني سويف، نتج عن الحادث إصابة 3 طالبات، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللأزمة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق الصعيد "القاهرة ـ أسيوط" الزراعي، أمام مدينة ناصر شمال بني سويف، ووجود إصابات بموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص، هم: "مريم ح.ع.ع" 21 سنة، طالبة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"حسناء هـ.ل" 21 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقلهم إلى مركز ناصر ببني سويف، بالإضافة لمصابة أخرى تم نقلها للمستشفى أيضاً.

وجارٍ انتشال السيارتين من مياه ترعة الإبراهيمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشان الحادث.