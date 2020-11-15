مياه الشرب بالدقهلية تعلن عن "تخفيض الضغط": الأمطار تفوق طاقة الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الليلة، عن تخفيض ضغوط مياه الشرب بمدينتي المنصورة وطلخا لتقليل الضغط على خطوط الصرف الصحي، نظرًا لهطول كميات كبيرة من مياه الأمطار اليوم، والتي تفوق طاقة شبكات الصرف الصحي، مما تسبب في وجود تجمعات بالشوارع.

وتقدمت الشركة في بيان لها، بالاعتذار لعملائها بمدينتي المنصورة، وطلخا؛ نظرًا لاضطرار الشركة لتخفيض ضغوط مياه الشرب بهما؛ مؤكدة على أن أعمال سحب مياه الأمطار تتم على قدم وساق، وبإشراف مباشر من المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعدد كبير من قيادات الشركة، وبالاستعانة بأفراد ومعدات الشركة، وسيتم رفع الضغوط مرة أخرى، فور الانتهاء من الأعمال.

وفي سياق متصل تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، أعمال رفع وكسح تراكمات مياه الأمطار بنطاق مدينة المنصورة، بحضور محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة ، محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة ، وذلك عقب سقوط الأمطار اليوم السبت فيما شهدت أحياء و مدن وقرى محافظة الدقهلية ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع تراكمات مياه الأمطار، التي هطلت بغزارة على عدد من المدن ومتوسطة على مدن وقرى أخرى.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، علي استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة ،لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود رفع تراكمات ومخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها ،ومواصلة صيانة شبكات الصرف وبالوعات، الأمطار والصرف الصحي ،والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة للمتابعة الجادة حرصا على سلامة المواطنين.

وكلف، رؤساء الأحياء والمراكز و المدن ونوابهم ورؤساء القري للمرافقة والإشراف على الفرق العاملة فى رفع التراكمات مؤكدا على تواجد فرق صيانة الكهرباء وجاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وكذا فرق النظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط في حينها.

وشددّ محافظ الدقهلية على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وفى ذات السياق تابع رؤساء الوحدات المحلية للأحياء والمراكز والمدن، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة مع استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المراكز والمدن، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بمشاركة نواب رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدن والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة، مؤكدا على التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع جميع الأحداث الطارئة.