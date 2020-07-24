ظاهرة غريبة.. أمطار ثلجية مع درجة حرارة 50 في البصرة العراقية (فيديو)

بالرغم من وصول درجة الحرارة في محافظة البصرة العراقية إلى ما فوق الـ50 درجة مئوية، إلا أن المواطنين فوجئوا بأمطار ثلجية تسقط مساء أمس الخميس.

ورصدت مقاطع فيديو، سقوط الأمطار بغزارة رغم درجة الحرارة المرتفعة، في مناطق شمالي المحافظة، وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت مقاطع الفيديو، سقوط الأمطار الرعدية بغزارة شديدة، مصحوبة بحبات الثلج، ما أثار ذهول المواطنين.