صور.. سقوط أمطار ثلجية غزيرة على الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية اليوم أمطاراً ثلجية غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، عمت معظم أنحاء المحافظة ما تسبب في غرق الشوارع وتجمع مياه الأمطار في المناطق المنخفضة.

وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة استعداداً لموسم الشتاء وهطول الأمطار، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار التي تشهدها بعض المحافظات.

وأكد المحافظ على دعم الوحدات المحلية بعدد 12 سيارة كسح مياه جديدة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/ 2021، والتوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

ووجه المحافظ بإزالة تراكمات مياه الأمطار من الشوارع، والتأكيد علي وجود مظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية المواطنين من مياه الأمطار، وإزالة أي معوقات مترتبة على سقوط الأمطار، والتأكد من مدى كفاءة بلاعات تصريف مياه الأمطار وسرعة تصريف مياه الأمطار بها.

وفى ذات السياق كلف المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس حى غرب المنصورة، عبدالهادى محمد عبده، نائب رئيس الحى، وأكرم السقا، مدير الورشة الصناعية، بمواصلة تطهير وصيانة بلاعات تصريف مياه الأمطار بنطاق الحى.

يُذكر أن حي غرب المنصورة استعد لموسم الأمطار بقيام قطاع الورشة بحي غرب بصيانة وتطهير بلاعات تصريف مياه الأمطار بمنطقة شارع الجيش، كما تم اختبار بلاعات تصريف مياه الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها وسرعة تصريف مياه الأمطار بها بعد صيانتها وذلك بتطبيق محاكاة على الطبيعة، من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار.