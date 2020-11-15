عضو المجلس الاستشاري لترامب: المظاهرات رد فعل طبيعي لتزوير الانتخابات

قال جابريل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المظاهرات التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم رد فعل طبيعي لما حدث في الانتخابات، فالبعض يعتقد أنه حدث تزوير أدى لزيادة عدد الأصوات لجو بايدن، لافتا إلى أن تلك الجموع ترفض التزوير.

وأضاف "صوما"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه توجد مظاهرات حاليا في 5 ولايات أخرى مشكوك في نتائجها، والأصوات التي وصل إليها "بايدن" أقل من 1% من الذين صوتوا، لذلك نجد بأن زيادة الأصوات له في جورجيا 0.2%، وفي أريزونا 0.5%، وبنسلفانيا 0.7%، لذلك يبدو أن هناك نوعا من التزوير حدث، والمحاكم تنظر في هذا الأمر.

وأكد أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك مناوشات إذا قررت حركة الجماعات اليمينية واليسارية المسلحة من الطرفين للنزول للشارع، حيث هناك عناصر أمنية باستطاعتها توقيف أي نوع من الفوضى في البلاد، لكن عندما فاز "ترامب" في عام 2016 حدث في نفس اليوم الذي يحلف فيه اليمين الدستوري مظاهرات في واشنطن وباقي الولايات.