ارتفع 4 أيام وانخفض في 3.. عداد كورونا خلال أسبوع "رايح جاي"

شهدت أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تذبذبا كبيرا خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، حيث ارتفع مؤشر الإصابات والوفيات خلال أيام، مقابل انخفاضه خلال أيام أخرى، ما تسبب في حيرة لبعض المواطنين من أحوال الفيروس غير المستقرة.

وخلال الـ7 أيام الأخيرة ارتفع معدل إصابات كورونا في 4 أيام مقابل انخفاضه في 3 منها، بينما زاد معدل الوفيات في 5 أيام، فيما قل في يومين.

البداية كانت يوم السبت الماضي حينما سجلت وزارة الصحة 224 إصابة جديدة، بينما حدثت 14 حالة وفاة، فيما قلت أعداد الإصابة في اليوم التالي الأحد 16 إصابة بينما قل عدد الوفيات بمقدار حالتين، حيث سجلت الصحة يوم 208 إصابات جديدة و12 حالة وفاة.

ويوم الاثنين ازدادت حالات الإصابة بمقدار 31 حالة كما زاد عدد الوفيات حالة واحدة، لتسجل الصحة 239 حالة إصابة و13 وفاة، قبل أن ينخفض عداد كورونا في اليوم التالي الثلاثاء، بمقدار 18 حالة والوفيات بمقدار حالة، لتسجل الصحة 221 حالة إصابة و12 وفاة.

عاد مؤشر كورونا للارتفاع من جديد يوم الأربعاء بمقدار 11 حالة إصابة وحالتي وفاة، حيث سجلت الصحة 232 إصابة و14 حالة وفاة جديدة، بينما انخفض يوم الخميس مقدار 5 حالات إصابة و3 حالات وفاة، حيث جاء عددا كورونا بـ227 إصابة و11 حالة وفاة.

واصل مؤشر كورونا انخفاضه بعدد الإصابات بنحو 13 إصابة، الجمعة، حيث سجل 214 إصابة بينما زاد عدد الوفيات حالة واحدة ليصبح 12 وفاة، بينما أتى يوم السبت بزيادة 10 حالات للإصابة وثبات في عدد الوفيات، حيث سجل 224 إصابة و12 وفاة.

واليوم ارتفع عداد كورونا 4 حالات إصابة وحالة وفاة وحيدة عن أمس، حيث سجلت الصحة 228 إصابة و13 حالة وفاة.