"عداد كورونا" يتخطى 5 ملايين إصابة.. وترامب يتحدى الفيروس بـ"الجولف"

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ5 ملايين و400 ألف حالة حول العالم، في حين تسبب الوباء في وفاة أكثر من 340 ألفا.

وفي الولايات المتحدة، خرج الرئيس دونالد ترامب، إلى ملعب الجولف للمرة الأولى منذ تفشى كورونا، وزار ناديه الواقع على مشارف واشنطن، في إشارة إلى أنّه يمارس حياته الطبيعية، في الوقت الذي سجّلت فيه الولايات المتحدة، 1127 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 97048.

وعلى صدر صفحتها الأولى نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس، قائمة طويلة بأسماء من قضوا في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس، ونشرت الصحيفة أسماء 1000 ضحية لكورونا تم جمعها من مختلف الولايات، وتوزعت على 6 أعمدة على طول الصفحة الأولى تحت عنوان رئيسي "الولايات المتحدة.. أعداد الوفيات تقترب من 100 ألف، خسارة لا حصر لها".

وفي الصين، نفى مدير معهد ووهان، المزاعم التي روجت لها إدارة ترامب، بأنّ الفيروس تم تطويره في المعهد، بينما قال وزير الخارجية وونج يي، إنّ الولايات المتحدة تدفع العلاقات مع بلاده إلى حافة حرب باردة جديدة.

أما في ألمانيا، أفادت وسائل إعلام بأنّ نحو 40 شخصا أصيبوا بالفيروس بعدما شاركوا في قدّاس بمدينة فرانكفورت مطلع مايو الحالي، وذلك بعد أيام من قرار السلطات السماح لأماكن العبادة بإعادة فتح أبوابها مجدّدا أمام المصلّين، ليبلغ عدد الإصابات في ألمانيا 179 ألفا و710 حالات، بينما وصل عدد الوفيات إلى 8228.

وفي إيطاليا، تم تسجيل 669 حالة إصابة جديدة، ثلثاها في منطقة لومباردي الواقعة شمالى البلاد، وشهدت إحصاءات آخر 24 ساعة انخفاض الإصابات، في حين سجلت 119 حالة وفاة جديدة ليصل العدد إلى 32735 وفاة.