التحريات: سائق مرسى علم كان في طريقه لطحن 10 أطنان من خام الذهب

قررت النيابة العامة حبس سائق بالبحر الأحمر بتهمة نقل 10 أطنان من الأحجار التي تحتوى على خام الذهب والتحفظ على المضبوطات وذلك عقب ضبط المتهم وهو ينقل الشحنة بسيارة نقل فى مدينة مرسى علم.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط السيارة التى يقودها سائق، وبتفتيشها تبين أنها محملة بـ10 أطنان من الأحجار التى تحوي خام الذهب بدائرة قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب والسيارة تستخدم للنقل فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

وكشف التحريات أن المتهم ينقل تلك الشحنات لمصلحة عصابة تعمل فى التنقيب عن الذهب وكان فى طريقها لتوصيلها لمطحنة الصخور تمهيدا لإتمام باقى عملية استخلاص خام الذهب.

وخلال الشهر الماضى وفقا لبيانات أمنية فقد تم القبض على عدد من عصابات التنقيب عن الذهب التى تنتشر فى صحراء محافظة البحر الأحمر والتى تكون وفق مصادر أمنية ممولة من عصابات أجنبية للتنقيب عن أحجار الذهب ومن ثم معالجتها واستخلاص الذهب منها وتهريبها خارج البلاد.

وكان آخرها عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر القبض على 4 أشخاص، بعد التأكد من حيازتهم لأحجار تحوي خام الذهب في محافظة البحر الأحمر.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق إدفو مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، تمكنت من ضبط المتهمين، وهم: سائق، و3 آخرين يحملون جنسية دولة أجنبية.

وحسب الوزارة، فإنه جاء ضبط المتهمين، بعد التأكد من حيازتهم 120 كيسًا، بداخلها كمية من الأحجار التي يشتبه أنها تحوي خام الذهب بكمية تصل إلى 6 أطنان، وجهازي كشف المعادن. وبمواجهة المتهمين، أقروا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.