مصرع طفل وإصابة 3 في حوادث سير بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج عدة حوادث سير على الطرق أسفرت عن مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص، ونُقلت الجثة والمصابين للمستشفيات القريبة، وتولت النيابات المختصة التحقيقات.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "إسلام.ز.م" 10 سنوات تلميذ، ويقيم بدائرة المركز "جثة هامدة"، إثر حادث سيارة.

وبالانتقال والفحص وسؤال عمه "رأفت.م.ا"، 26 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء عبور نجل شقيقه الطريق اصطدمت به سيارة أجرة قيادة "عبد الله.ص.ا"، 56 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هو كسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كما أُبلغ مركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "لوئ.م.ع"، 3 سنوات، ويقيم بدائرة المركز مصاباً بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر حادث سيارة، وبالانتقال والفحص وسؤال جده لوالده "عبد العزيز.م.خ"، 48 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال لهو حفيده أمام المنزل اصطدمت بها سيارة نقل بمقطورة قيادة " أيمن.ن.ح"، 41 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز دار السلام، ما نتج عنه إصابته واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

كما أُبلغ مركز شرطة طما بوجود حادث تصادم ومصابين بناحية دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "حمادة.ج.ع"، 47 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل قيادة "عبد القادر.ع.ح"، 28 عامًا، سائق، ويقيم بناحية دائرة المركز، اصطدام بجرار زراعي قيادة "علي.ا.ع"، 34 عامًا، مزارع، ويقيم بدائرة المركز، ما أدى لسقوط مقدمة السيارة الأولى بترعة المرة المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث إصابة قائدي السيارة الثانية والجرار الزراعي بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونُقلا إلى المستشفى المركزي.

وحُررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.