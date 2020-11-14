مصرع شاب وإصابة مسنة في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط-سوهاج الزراعي

لقى شاب مصرعه بينما أصيبت سيدة مسنة فى حادث تصادم وقع قبل قليل بين سيارتين ميكروباص بطريق أسيوط سوهاج الزراعي بحرى قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطار من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بحري قرية المطيعة دائرة المركز ووقوع متوفي ومصاب.

انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سياره ملاكى رقم "6273 ى ب د" وسيارة ميكروباص رقم "7518 ى ط ا" أسفر الحادث عن وفاة " أحمد مصطفى محمد غانم" 26 سنة سائق الملاكى مقيم بأبوتيج وإصابة نادية كامل عويضة 65 سنة وجاري نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين والمصابة رفضت النقل للمستشفى وإصابتها طفيفة. وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث السير منها إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم جرار زراعى بدون أرقام بسيارة ربع نقل اثنين كابينة بالطريق الصحراوى الغربى أول مدخل الغنايم في محافظة أسيوط، وكذلك مصرع وإصابة 15 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة وأتوبيس بطريق أسيوط القاهرة الزراعى.

وكانت "الوطن" قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عبر ذلك التقرير، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق " القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.