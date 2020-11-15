دسوق تشفط مياه الأمطار وترفع الطوارئ لمواجهة التغيرات المناخية

أعلنت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، لافتا باستمرار رفع مخلفات الأمطار، والمتابعة على مدار الساعة.

يتزامن هذا مع انتشار مكثف لنواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة والمتابعة الميدانية بجميع الشوارع بالمدينة والقرى على رأس فرق العمل لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، وبالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، كما جرى رفع مياه الأمطار بعد سقوطها.

كما تابعت رئيس مركز ومدينة دسوق، على مدار الساعة سير أعمال رفع وكسح وشفط مياه الأمطار بجميع شوارع المدينة الرئيسة والفرعية، حيث قام جهاز النظافة برئاسة نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، أحمد عيسى ورؤساء حي جنوب وحي شمال، ونوابهم، والدفع بسيارات الكسح، وتم رفع المياه المتراكمة وسرعة التعامل بجميع الشوارع وفتح البيارات والصفايات ورفع كل مخلفات المطر والتخلص من مياه الأمطار المتراكمة بجميع شوارع المدينة من خلال معدات الوحدة.

ووجهت رئيس مركز ومدينة دسوق، بضرورة مواجهة حالة الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ بكل القطاعات المعنية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة وكل الجهات المعينة والتكليف بتواجد كل القيادات بالمدينة بجانب النوباتجيه المسائية بصفة مستمرة لحين تحسن حالة الجو.

كما وجهت ماضي، نواب القرى ورؤساء القرى بسرعة التعامل وتنفيذ خطة اصطفاف عناصر ومعدات وسيارات مجلس مدينة دسوق، والوحدات القروية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي تنفيذها الشهر الماضي وجاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، خاصةً الأمطار والسيول بنطاق المركز والمدينة.

كما تابعت ماضي، إصلاح خطوط الصرف الصحي بأماكن متفرقة من المدينة طبقا لألوية البلاغات خلال الورديات بشركة الصرف تنسيقا مع السادة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء بالمدينة منها شارع الجمهورية تقاطع الدلتا، الأرض السمراء، أمام حضانة التوكتك دحروج، الكوم الأحمر، حارة سلام أمام مستشفى أجيال بالإضافة إلى إحضار غطاس لتطهير بعض الأماكن وفرق تطهير خاصة بالشركة لتطهير الخطوط الرئيسية والفرعية.