الانتهاء من طريق "كفر الشيخ-دسوق" بمليار و26 مليون جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد إنشاء محاور جديدة للحد من الزحام داخل مدينة كفر الشيخ، ولمنع دخول سيارات النقل داخل شوارع وأحياء المحافظة، مؤكدا أن العمل مستمر في المرحلة الأولى بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بتكلفة مليار و26 مليون جنيه، لينتهي العمل به خلال شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن زيارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أتت بثمارها فتمت الموافقة على توسعة الجامعة، بإضافة امتداد لها، إضافة إلى حل مشكلة الإسكان الاجتماعي بتوفير أراضي لإنشاء وحدات سكنية عليها، ووضع حد لمعاناة أكثر من 12 ألف حاجز منذ سنوات، مؤكدا أنه يتابع العمل بمركز الأورام ووصول العديد من الأجهزة ومن المتوقع افتتاحه في شهر يونيو المقبل، لتنتهي معاناة المرضى من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، سيتم تعميم رصف طرق القرى بالانترلوك، لسهولة فكه وتركيبه إضافة إلى امتصاص المياه، وبدأت التجربة بقرى مطوبس، وسيتم تعميمها، مما سيغير وجه الحياة بالقرى، مشيرا إلى أن المحافظة والجامعة يتعاونان في ربط التعليم بسوق العمل، سواء خريجي كلية الثروة السمكية والمصائد للعمل بالمزارع السمكية، أو خريجي كليات الطب، للعمل بالمستشفيات الجديدة بالمحافظة، ومركز الأورام.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، نظرا للإجراءات الاحترازية، واتخاذ كل التدابير الوقائية، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم الاكتفاء بالاحتفال بالعيد القومي بوضع الورود على النصب التذكاري بالبرلس، لإقامة احتفالية بالمسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ، يعقبها افتتاح العديد من المشروعات الخدمية.