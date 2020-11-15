قتيل ومصاب في مشاجرة بالمنيا

قُتل تاجر، وأصيب سائق بطلق ناري باليدين، وذلك خلال مشاجرة اُستخدمت فيها الأسلحه النارية، والتي اندلعت بين عائلتين بقرية طهنا الجبل التابعه لمجلس قروي نزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا، بسبب مشادة كلامية، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط الجناه الهاربين.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المحافظه، قد تلقي إخطارًا من عمليات النجدة بورود إشاره من قسم شرطة مركز المنيا، بمقتل تاجر، وإصابة سائق، خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية طهنا الجبل، بشرق النيل.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وفريق من وحدة مباحث مركز المنيا بقيادة المقدم محمد منير رئيس المباحث، وقوة أمنية مرافقة، وتم السيطرة على المشاجرة، وبالفحص تبين مقتل "محمد-ا"، 25 عامًا، تاجر، وإصابة "محمد ف"، 35 عامًا، سائق، بطلق ناري باليدين، والاثنان مقيمان من عائلة شادي، ويقيمان بذات الناحية.

ونُقلت الجثة والمصاب لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق والتصرف.

واتخذت أجهزة الأمن التدابير اللازمة وعززت من تواجدها بمحيط القرية تحسبًا لحدوث أي تداعيات بين العائلتين، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز المنيا، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث، أن المشاجرة التي استخدمت فيها أسلحة نارية سببها مشادة كلامية وخلافات جيرة بين أفراد العائلتين، والحاله العامة بالقرية هادئة.