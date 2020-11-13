التفتيش الإداري يرصد غلق أقسام بمستشفي ملوي في المنيا
محافظ المنيا في مطرانية الكاثوليك: الإسلام دين سلام والمسيحيه محبه
كتب:
اسلام فهمي
04:33 م | الجمعة 13 نوفمبر 2020
تفتيش بمستشفي ملوي
رفعت لجنة من التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب المنيا، مذكرة للدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحه بالمحافظة، اليوم، للتحقيق في واقعة غلق بعض الأقسام داخل المستشفي العام.
وكان عاطف عبد الرحيم، مدير التفتيش الإدارى بملوي، كلف كلاً من عيسى أحمد، وعماد عبدالعظيم أعضاء التفتيش الإداري، بالمرور المفاجئ على مستشفى ملويالعام بالنوبتجية المسائية، وأسفر المرور عن رصد عدد من المخالفات ووجود بعض الأقسام المغلقة، فتقرر رفع مذكره للدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا للتحقيق مع المخالفين، بناءا على تعليمات اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى.
وكان رئيس مدينة ملوي، وجّه إلى استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية على قطاع الصحة بدائرة المركز والمدينة وكافة المصالح الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، مشددا أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه الإهمال وإهدار حقوق المرضى والمواطنين.
من جهة أخرى، شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حفل تجليس الأنبا باسيليوس، مطراناً لإبراشية المنيا، اليوم، بكاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك، في حضور نيقولاس هنري، سفير دولة الفاتيكان بمصر.
وقدم المحافظ، التهنئة إلي الأنبا باسيليوس علي توليه منصب مطران إيبارشية المنيا، كما قدم التهاني لشعب المحافظة لاختيار أسقف وراعي لهم، وقال المحافظ، إن الأديان السماوية نادت بالرحمة والمحبة والسلام فالإسلام دين السلام، والمسيحية هي دين المحبة، وعلى الأرض نحيا جميعاً بالمحبة والسلام، مشيراً إلى أن الشعب المصري العظيم سوف يظل يداً واحده ونسيجا وطنيا واحداً، مؤمنين بثقافة التعددية وقبول الآخر، ومقدمين إعلاء مبدأ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، فكلنا كمصريين لدينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات تجاه وطننا الغالي مصر.
من جانبه قدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.
جدير بالذكر أن، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اعتمد انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي.