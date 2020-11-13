التفتيش الإداري يرصد غلق أقسام بمستشفي ملوي في المنيا

رفعت لجنة من التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب المنيا، مذكرة للدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحه بالمحافظة، اليوم، للتحقيق في واقعة غلق بعض الأقسام داخل المستشفي العام.

وكان عاطف عبد الرحيم، مدير التفتيش الإدارى بملوي، كلف كلاً من عيسى أحمد، وعماد عبدالعظيم أعضاء التفتيش الإداري، بالمرور المفاجئ على مستشفى ملويالعام بالنوبتجية المسائية، وأسفر المرور عن رصد عدد من المخالفات ووجود بعض الأقسام المغلقة، فتقرر رفع مذكره للدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا للتحقيق مع المخالفين، بناءا على تعليمات اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى.

وكان رئيس مدينة ملوي، وجّه إلى استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية على قطاع الصحة بدائرة المركز والمدينة وكافة المصالح الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، مشددا أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه الإهمال وإهدار حقوق المرضى والمواطنين.

من جهة أخرى، شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حفل تجليس الأنبا باسيليوس، مطراناً لإبراشية المنيا، اليوم، بكاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك، في حضور نيقولاس هنري، سفير دولة الفاتيكان بمصر.

وقدم المحافظ، التهنئة إلي الأنبا باسيليوس علي توليه منصب مطران إيبارشية المنيا، كما قدم التهاني لشعب المحافظة لاختيار أسقف وراعي لهم، وقال المحافظ، إن الأديان السماوية نادت بالرحمة والمحبة والسلام فالإسلام دين السلام، والمسيحية هي دين المحبة، وعلى الأرض نحيا جميعاً بالمحبة والسلام، مشيراً إلى أن الشعب المصري العظيم سوف يظل يداً واحده ونسيجا وطنيا واحداً، مؤمنين بثقافة التعددية وقبول الآخر، ومقدمين إعلاء مبدأ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، فكلنا كمصريين لدينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات تجاه وطننا الغالي مصر.

من جانبه قدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.

جدير بالذكر أن، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اعتمد انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي.