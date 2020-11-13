من المنيا للإسكندرية.. حكاية عودة 4 مرشحين بعد استبعادهم للانتخابات

شهدت المحكمة الإدارية العليا، العديد من الصراعات من المرشحين سواءً ضد الهيئة الوطنية لوقف قرار استبعادهم، أو طعناً منهم على بعضهم البعض لرفض أوراق قبول أحدهم، وترصد "الوطن" في التقرير التالي حكاية 4 مرشحين حكمت لهم المحكمة بعودتهم للانتخابات مرة أخرى بعد استبعادهم من الهيئة الوطنية للانتخابات..

المحكمة تعيد مرشحا بعد رفضه مرتين بالمنيا

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص بمجلس الدولة في أكتوبر الماضي، بقبول الاستشكال المقام من المرشح علاء حسانين، وقبول طلبه بإدراج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين.

كان المرشح المستبعد، مقيم الدعوى، تقدم بأوراق ترشيحه لخوض انتخابات مجلس النواب، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت استبعاده لعدم استيفائه الشروط المقررة للترشح.

فطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، فأصدرت حكما بتأييد القرار، ليطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بإلغائه وإعادته إلى كشوف المرشحين، لتصدر المحكمة حكما بتأييد ما قضت به محكمة القضاء الإداري واستبعاده نهائيا من خوض الانتخابات، فأقام الاستشكال الحالي ليدرج اسمه في كشوف الانتخابات مرة أخرى.

جدير بالذكر أنه عقب عودة حسانين إلى كشوف المرشحين عقب الاستشكال على حكم الإدارية العليا باستبعاده من الكشوف، سيرتفع عدد المرشحين بالدائرة إلى 18 مرشحًا، وبالمحافظة إلى 188 مرشحًا يتنافسون على 16 مقعدًا فرديًا داخل 6 دوائر انتخابية.

المحكمة تعيد مرشح حزب النور بالإسكندرية

ألغت المحكمة الادارية العليا، القرار المتضمن إعلان خوض المترشحة منى حسن سعد حسن لجولة الإعادة في انتخابات محلس النواب 2020 بالنظام الفردي عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية، مع ما يترتب من آثار أخصها، إدراج اسم الطاعن أحمد عبدالحميد عبدالحميد سيد مرشح حزب النور، لخوض جولة الإعادة بدلاً من المذكورة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وثبت أن ثمة خطأ ماديًا، وقع في نتائج الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل من الطاعن والمطعون على ترشحها منى حسن سعد، وفق الثابت بأصول محاضر الفرز في اللجان الفرعية، وكان عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها الطاعن بعد تصويب ذلك الخطأ هو 39809 أصوات، وذلك بعد إضافة صوتين حصل عليهما من أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وليس 26056، هذا في حين أن عدد الأصوات الصحيحة، التي حصلت عليها منى حسن سعد حسن 13362 صوتًا، ولم تحصل على أي أصوات من المصريين المقيمين بالخارج وليس 26925.

وبناء عليه، يصبح قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المطعون فيه، فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم بانتخابات مجلس النواب 2020 بالنظام الفردي عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها مركز شرطة الدخيله، وإدراج المرشحة للإعادة غير قائم على سبب صحيح ويجب إلغاؤه.

إعادة مرشح لانتخابات النواب بالفيوم

كما قضت المحكمة، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إعلان خوض المرشح رقم 2 منجود الهواري لجولة الإعادة في انتخابات المجلس بالنظام الفردي عن الدائرة الثالثة بالفيوم، وإدراج اسم الطاعن بسام الصواف، لخوض جولة الإعادة بدلاً منه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن خطأ مادياً وقع في نتائج تجميع الأصوات حيث حصل الصواف بعد تصويب الخطأ 25 ألفا و70 صوتاً بعد إضافة صوتاً من أصوات المصريين في الخارج، وليس 25 ألفا و89 صوتاً، في حين أن الأصوات التي حصل عليها الهواري هي 20 ألفا و215 صوتاً إذ لم يحصل على أي أصوات من المصريين المقيمين في الخارج في هذه الانتخابات ولم يحصل كما ورد في قرار إعلان النتيجة على 26 ألفا و492 صوتاً، وبناء عليه فإن قرار عدم إدراج الصواف في كشوف مرشحي جولة الإعادة مكان اسم الهواري غير قائم على سنده الصحيح.

وإذ صدر قرار إعلان النتيجة على سند مما ورد خطأ بمحضر الحصر العدي للجنة العامة بالدائرة من المرشح الآخر.

إعادة مرشح لانتخابات النواب بالبحيرة

كما ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار إعلان خوض المرشح محمد عبدالغنى عبداللطيف جولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظ البحيرة، وإدراج اسم المرشح علي مهنا مسعود بدلاً منه لخوض جولة الإعادة.

وتبين أن الطاعن حصل على 11599 صوتًا، في حين حصل المرشح محمد عبدالغني عبداللطيف صقر، الذي أعلن خوضه جولة الإعادة على 9351 صوتًا، ولم يحصل أيهما على أصوات بالخارج، بما يكشف أن عدد الأصوات التى حصل عليها الطاعن، يفرق عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح المذكور، بما يزيد عن ألفي ومائتي صوتًا.

وإذ صدر قرار إعلان النتيجة على سند مما ورد خطأ بمحضر الحصر العدي للجنة العامة بالدائرة من المرشح الآخر.

ورأت المحكمة، أن القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء، وعلى ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إدراج اسم الطاعن علي مهنا مسعود، مرشحًا لخوض جولة الإعادة بدلاً من عبدالغنى عبداللطيف صقر بالانتخابات.