سميرة أحمد: عمري ما ندمت على عمل قدمته.. و"الشيماء" الأقرب لقلبي

قالت الفنانة سميرة أحمد، في ذكرى ميلادها إنها لا تستطيع أن تختار عملا محددا من أعمالها وتقول إنه الأقرب لقلبها لكنها إذا اختارت فستختار "الشيماء"، "هناك الكثير من الأعمال التي قدمتها، كنت سعيدة بها للغاية، مبندمش على حاجة أبدا أنا عملتها، عمري ما ندمت على عمل قدمته".

وأضافت أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن العمل الأقرب لقلبها والتي تشاهده في كل مناسبة هو فيلم "الشيماء"، "سعيدة بهذا العمل وناس كتير سموا بناتهم باسم الشيماء بعد عرض هذا الفيلم وسعيدة بذلك جدا".

وتابعت: "آخر عمل عملته كان مسلسل "ماما في القسم" وهو من الأعمال التي أعتز بها للغاية، "إن شاء الله السنة دي أقدر أقدم عمل أنا حباه جدا وهو مسلسل (بالحب هنعدي)".

سميرة أحمد: "امرأة من زمن الحب" الأقرب لي.. وكريم عبدالعزيز زي ابني

قالت الفنانة سميرة أحمد، في وقت سابق إنها تحب مشاهدة أداء الممثل كريم عبدالعزيز، متابعة: "باعتبره زي ابني فهو ممثل جيد جدًا"، لافتة إلى أن ثاني أدواره كان معها، في مسلسل "امرأة من زمن الحب"، كما أنها تفضل مشاهدة تمثيل الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأضافت، أنها تحب أيضا أداء المطرب أحمد فهمي الذي شاركها في أداء مسلسل "ماما في القسم"، وكذا تمثيل الفنان فتحي عبدالوهاب الذي شاركها في مسلسل "أميرة في عابدين".

وأشارت "أحمد" إلى أنها تتواصل مع بعض الممثلين الشباب لتهنئهم بنجاح أدوارهم رغم أن الوسط الفني لم يصبح كما كان في الماضي، مؤكدة تواصل بعض النجوم الشباب معها وليس جميعهم كما يحدث بين نجوم الزمن الجميل.

وأوضحت أن شخصيتها في مسلسل "امرأة من زمن الحب" هي الأقرب لشخصيتها الحقيقية لدرجة أن عددًا من الجمهور لا يزال يناديها باسم "وفية" بطلة المسلسل، وكذلك شخصيتها في مسلسل "ماما في القسم" رغم أنها قدمت شخصية جادة جدا لكنها كانت في قالب كوميدي وله معنى، مشيرة إلى أنها تناقش قضية في كل ما تقدمه وهذا الأمر يعرفه الجمهور.